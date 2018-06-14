"Конец прекрасной эпохи" и черная кошка Станислава Говорухина

Кинорежиссер и актер Станислав Говорухин умер сегодня утром в санатории "Барвиха". По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Говорухин до последнего боролся с болезнью.

Станислав Сергеевич всегда повторял: "биография художника – это его произведения". Он снял более 20 фильмов, большинство из которых вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Редакция портала Москва 24 вспоминает самые яркие картины режиссера.

Станслав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. Отец был донским казаком, мать – портнихой. Родители развелись еще до его рождения, мальчика в одиночку воспитывала мать. родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. Отец был донским казаком, мать – портнихой. Родители развелись еще до его рождения, мальчика в одиночку воспитывала мать. В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина и около года работал геологом. А в 1966 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Якова Сегеля).



"Место встречи изменить нельзя", 1979

Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - братья Вайнеры, производство - Одесская киностудия

"Место встречи изменить нельзя" считается самой известной картиной советского кинематографа о трудовых буднях МУРа. Реплики главных героев моментально разлетелись на цитаты, а Жеглов и Шарапов стали народными героями, олицетворением справедливости. В киноленте использованы материалы реальных уголовных дел. А у банды "Черная кошка" был реальный прототип – шайка Ивана Митина с Красногорского механического завода, преступная группировка, орудовавшая в Москве и Московской области в начале 1950-х годов.

Кстати, фирменный знак этого фильма – черная кошка, которую режиссер сам рисовал углем на стене во всех эпизодах. И фильм он хотел так назвать – "Черная кошка". Только вот не позволили. Зато в 2017 году Говорухин издал одноименную книгу "Черная кошка. Заметки режиссера".

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в игровом кино: "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Пассажирка" (2009), Weekend (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и другие.



"В поисках капитана Гранта", 1985

Фото: кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - Станислав Говорухин, производство - Одесская киностудия

Многосерийный телевизионный приключенческий фильм Говорухина по мотивам романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта" впервые был показан по Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР в мае 1986 года. Биография Жюля Верна и сам сюжет романа достаточно вольно истолкованы создателями фильма.

Съемки проходили в Болгарии, Крыму и в акватории Черного моря. В фильме использована увертюра Исаака Дунаевского из фильма "Дети капитана Гранта", первой советской экранизации романа 1936 года.

"Десять негритят", 1987

Фото: кадр из фильма "Десять негритят"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - Станислав Говорухин, производство - Одесская киностудия

Этот фильм стал первым психологическим триллером советского кино. В экранизации одноименного романа Агаты Кристи режиссер сохранил пессимистический характер концовки романа, не были изменены ни персонажи, ни их прошлое.

Кстати, в этой картине можно заметить и самого Говорухина: фильм начинается с кадра, где чья-то рука расставляет на серебряном подносе фарфоровых негритят. В отражении подноса можно заметить лицо человека. Это и был Станислав Говорухин, курящий сигару.

Говорухин в прошлом – кандидат в президенты Российской Федерации. На президентских выборах, состоявшихся 26 марта 2000 года, он набрал 0,44 процента голосов избирателей. А 8 декабря 2011 года избран главой предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. В 2013-м был избран сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) на пятилетний срок. А с 1993 года был депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от партии "Единая Россия".



"Ворошиловский стрелок", 1999

Фото: кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - Александр Бородянский, Юрий Поляков, Станислав Говорухин, производство - НТВ-ПРОФИТ

Фильм снят по роману Виктора Пронина "Женщина по средам". Режиссера настолько впечатлила история, что он решил экранизировать повесть.

На главную роль Говорухин пригласил Михаила Ульянова, хотя претендентов было достаточно, например, сыграть Афонина очень хотел Георгий Жженов. На роль Кати были две претендентки – тогда еще студентки Гнесинки Анна Синякина и Юлия Началова. Этот выбор режиссер предоставил Ульянову. Так на роль утвердили Синякину.

Фильм снимали в Калуге. Говорухин решил обойтись без декораций, поэтому работали в реальных квартирах, подъездах и дворах, в кадр то и дело попадали обычные местные жители.

"Благословите женщину", 2003

Фото: кадр из фильма "Благословите женщину"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - Владимир Валуцкий, производство - Киностудия "Мосфильм", Киностудия "Вертикаль"

Практически все картины Говорухина во многом автобиографичны. "Благословите женщину" он посвятил своей матери – деревенской портнихе Прасковье Ивановне.

Мелодрама снята по повести Ирины Грековой "Хозяйка гостиницы". Действие фильма разворачивается в небольшом приморском поселке в предвоенные годы. Молодая девушка безумно влюбляется в приезжего военного и уезжает с ним к месту его службы. Через тяготы армейского быта, военное лихолетье проносит она свое чувство к немолодому мужу, отдавая себя без остатка.

Главную роль исполнила Светлана Ходченкова, которую режиссер называл своей "музой".

"Конец прекрасной эпохи", 2015





Фото: кадр из фильма "Конец прекрасной эпохи"; Режиссер - Станислав Говорухин, сценарий - Станислав Говорухин, производство - Киностудия "Вертикаль"

Его последняя картина "Конец прекрасной эпохи" снята по повести Сергея Довлатова "Компромисс" (была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру). Сам Говорухин считает этот фильм своим лучшим. Картина ознаменовала возвращение к режиссеру актрисы Светланы Ходченковой, его музы и "открытия Говорухина". В свое время он не принял новый имидж актрисы, но спустя годы старые обиды были забыты, и они вновь стали работать вместе.

Именно после этой картины режиссер заявил: "Я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать".