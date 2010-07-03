Режиссера Соловьева выпишут из больницы до конца недели

Фото: ТАСС/URA.RU/Alexey Andronov

Кинорежиссера Сергея Соловьева выпишут из столичной больницы до конца недели. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе режиссера.

Собеседник агентства рассказал, что состояние Соловьева нормальное, он идет на поправку и уже приступил к работе. Он уточнил, что госпитализация была связана с плановым обследованием сердца, которое режиссер проходит ежегодно.

"У него будет в конце апреля срежиссированный им спектакль "Иванов" в академическом театре имени Волкова в Ярославле. До этого, 10 апреля, тот же спектакль будут играть в театре "Школа современной пьесы", – анонсировал он.

О госпитализации Соловьева стало известно в конце марта. Отмечалось, что у режиссера в последнее время было много перелетов и он почувствовал усталость.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении режиссера писали, что Соловьева доставили в больницу из-за проблем с сердцем и язвы желудка.