04 марта, 17:02События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную юбилею "Ведогонь-театра"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
5 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Молодой театр в молодом городе: Ведогонь – 25".
Что позволяет театру из Зеленограда конкурировать с самыми известными театральными площадками столицы? Что нужно современному зрителю и чем сегодня заинтересовать молодежь? Об этом и многом другом расскажут:
- префект города Зеленограда Анатолий Смирнов;
- художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин;
- директор театра Инна Варфоломеева;
- главный художник театра Кирилл Данилов;
- актриса, ученица Павла Курочкина Екатерина Климова;
- актриса театра Наталья Табачкова.
Смотрите прямую трансляцию 5 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.