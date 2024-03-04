Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную юбилею "Ведогонь-театра"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

5 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Молодой театр в молодом городе: Ведогонь – 25".

Что позволяет театру из Зеленограда конкурировать с самыми известными театральными площадками столицы? Что нужно современному зрителю и чем сегодня заинтересовать молодежь? Об этом и многом другом расскажут:



префект города Зеленограда Анатолий Смирнов;

художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин;

директор театра Инна Варфоломеева;

главный художник театра Кирилл Данилов;

актриса, ученица Павла Курочкина Екатерина Климова;

актриса театра Наталья Табачкова.

Смотрите прямую трансляцию 5 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.