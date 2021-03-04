Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Фото: youtube.com/HammAli & Navai
Дуэт HammAli & Navai перестанет существовать. Об этом сообщили его участники Александр Алиев и Наваи Бакиров изданию Popcake.
"Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего мы хотели. И теперь будем думать, как будем продолжать нашу творческую деятельность", – отметил Алиев.
По его словам, со своим коллегой они в хороших отношениях и причиной послужила не ссора.
Свой последний альбом дуэт HammAli & Navai выпустит в конце марта. Исполнители пообещали, что сборник будет "максимально разносторонним".
Дуэт существует с 2016 года и за это время выпустил два альбома. Группа известна хитами "Девочка-война", "Пустите меня на танцпол".
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка по признакам нарушения законодательства о рекламе.
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