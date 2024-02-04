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04 февраля, 09:56

Культура

В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт после требований активистов

Фото: einsteinandmargarita.com

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", в котором участвуют актеры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменили в Ярославле. Это случилось из-за требований активистов к властям региона, сообщает Life.ru.

По данным СМИ, спектакль должен был пройти 25 февраля в КЗЦ "Миллениум". Мероприятие перенесли на 26 февраля, которое позже и вовсе пропало с афиши в связи с его отменой. Купившим билеты обещали вернуть потраченные средства.

Причиной отмены стали жалобы местных активистов, говорится в материале. Общественники призвали отменить спектакль из-за позиции участвующих в нем актеров по поводу спецоперации и их проживания в других странах. В министерстве культуры Ярославской области подтвердили эту информацию.

"В настоящее время с учетом общественного мнения было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле", – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла в мае 2023 года, когда спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Серебрякова и Раппопорт отменили в екатеринбургском Дворце молодежи. Мероприятие сняли с показа за два дня до премьеры.

Замдиректора по экономике учреждения Владимир Капалин пояснил, что это произошло по техническими причинами. Он также сообщил, что зрителям вернут деньги за билеты.

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