Писатель-фантаст Евгений Витковский скончался в возрасте 69 лет

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Писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский умер на 70-м году жизни, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам супруги писателя Ольги Колокольцевой, это произошло вечером 3 февраля.

Причина смерти не уточняется. Известно, что ранее Витковский попал в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

Витковский получил известность благодаря роману в жанре фантастики "Павел II" об альтернативной вселенной, где на престол взошел законный наследник Александра I.

Романы писателя попадали в шорт-листы номинаций одной из самых престижных премий в области фантастической прозы в России – "Международную литературную премию имени Стругацких".