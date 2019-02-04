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В США арестовали рэпера 21 Savage (Шайа Бин Авраам-Джозеф). Музыканту, который является поданным Великобритании, грозит депортация из страны. Об этом говорится в заявлении Службы иммиграционного и таможенного контроля министерства внутренней безопасности США.

В документе отмечается, что рэп-исполнителя взяли под стражу в Атланте, штат Джорджия. По данным местных сотрудников полиции, у 26-летнего музыканта, который легально въехал в США в 2005 году, истек срок действия визы. В результате в настоящий момент он пребывает на территории США незаконно.

Также сообщается, что в 2014 году 21 Savage был признан виновным в преступлении, связанном с наркотиками.

В июне 2016 журнал XXL включил 21 Savage в ежегодный список "Фрэшмэнов", а в середине лета артист выпустил мини-альбом Savage Mode, который дебютировал на 23 строчке хит-парада Billboard 200. Трек "X" из этого альбома впоследствии получил платиновую сертификацию.