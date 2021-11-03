Музыкальный критик Соседов ответил на обвинение в непрофессионализме

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Москвой 24 назвал некрасивым поведение певца Юлиана, который усомнился в его компетентности.
Ранее участник нового сезона шоу "Суперстар" певец Юлиан отказался считать музыкальным критиком члена жюри проекта Сергея Соседова. По мнению артиста, он "поет совершенно мимо нот" и не компетентен судить об уровне профессионализма исполнителей, поскольку не имеет музыкального образования, сообщает News.ru.
"Меня очень возмущают такие слова. Это некрасиво. Юлиан лезет обниматься со мной и благодарит, при этом за глаза вот такое несет. Это не только некрасиво в профессиональном смысле, но еще и по-человечески низко", – подчеркнул критик.
Соседов вспоминает, что после шоу Юлиан поблагодарил его за судейство. "У меня даже есть его СМС: "Спасибо за прекрасную оценку моей работы". Да, я делал ему замечания, справедливо, естественно. Но он меня поблагодарил, я ставил ему довольно-таки высокие оценки", – говорит музыкальный критик.
Соседов считает, что не напевал мимо нот. "Мне даже захотелось послушать этот эпизод, где я не так пою. Во-первых, я не пою, а напеваю, и когда они напевают, то это вообще мимо нот, если на то пошло. Они на записях-то еле-еле вытягивают. Их порой вытягивает автотюн, а уж когда они напевают, то вообще туши огни", – объясняет Соседов.
Чтобы разбираться в музыке, совершенно не обязательно самому петь песни, уверен критик.
"Я не певец, к сожалению мне не даны вокальные данные. Но не надо считать, что те, кто создает рецензии, пишут аналитические статьи о музыке и при этом не пишут симфонии, ничего не понимают. Они понимают в этом побольше, чем тот, кто пишет это все, потому что у них более широкая картина", – говорит собеседник Москвы 24.
Ранее музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что новый альбом Ольги Бузовой "Вот она я", который звезда выпустила в октябре этого года, вряд ли станет хитом. По словам эксперта, в композициях артистки нет развития. По его мнению, певица уже подсдулась с точки зрения своей значимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: