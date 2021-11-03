Музыкальный критик Соседов ответил на обвинение в непрофессионализме

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Москвой 24 назвал некрасивым поведение певца Юлиана, который усомнился в его компетентности.

Ранее участник нового сезона шоу "Суперстар" певец Юлиан отказался считать музыкальным критиком члена жюри проекта Сергея Соседова. По мнению артиста, он "поет совершенно мимо нот" и не компетентен судить об уровне профессионализма исполнителей, поскольку не имеет музыкального образования, сообщает News.ru.

"Меня очень возмущают такие слова. Это некрасиво. Юлиан лезет обниматься со мной и благодарит, при этом за глаза вот такое несет. Это не только некрасиво в профессиональном смысле, но еще и по-человечески низко", – подчеркнул критик.

Соседов вспоминает, что после шоу Юлиан поблагодарил его за судейство. "У меня даже есть его СМС: "Спасибо за прекрасную оценку моей работы". Да, я делал ему замечания, справедливо, естественно. Но он меня поблагодарил, я ставил ему довольно-таки высокие оценки", – говорит музыкальный критик.





Сергей Соседов музыкальный критик Мои критики пусть посмотрят на себя, как они поют. Я не певец. Я имею право вообще никак не петь и имею право петь как хочу. Я не этим зарабатываю. А это их профессия. Они бы послушали, как они поют. И если они считают, что поют, то простите меня.

Соседов считает, что не напевал мимо нот. "Мне даже захотелось послушать этот эпизод, где я не так пою. Во-первых, я не пою, а напеваю, и когда они напевают, то это вообще мимо нот, если на то пошло. Они на записях-то еле-еле вытягивают. Их порой вытягивает автотюн, а уж когда они напевают, то вообще туши огни", – объясняет Соседов.

Чтобы разбираться в музыке, совершенно не обязательно самому петь песни, уверен критик.

"Я не певец, к сожалению мне не даны вокальные данные. Но не надо считать, что те, кто создает рецензии, пишут аналитические статьи о музыке и при этом не пишут симфонии, ничего не понимают. Они понимают в этом побольше, чем тот, кто пишет это все, потому что у них более широкая картина", – говорит собеседник Москвы 24.





Сергей Соседов музыкальный критик Критик видит панораму. Он может сравнить, кто как поет, кто чего стоит. Так что не им говорить. Уж тем более каким-то недозвездкам, которые две-три песни когда-то спели, потому что повезло им встретиться с гениальными композиторами. А если бы не повезло, ничего бы не спели. Так что им надо помалкивать и уважать труд других людей.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что новый альбом Ольги Бузовой "Вот она я", который звезда выпустила в октябре этого года, вряд ли станет хитом. По словам эксперта, в композициях артистки нет развития. По его мнению, певица уже подсдулась с точки зрения своей значимости.

