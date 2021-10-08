Музыкальный критик предсказал судьбу нового альбома Ольги Бузовой

Фото: facebook.com/buzovaolga
Музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с Москвой 24 рассказал, что новый альбом Ольги Бузовой вряд ли станет хитом.
Ранее певица сообщила, что выпустила свой третий студийный альбом под названием "Вот она я". В него вошли как известные многим песни "Водица" и "Танцуй под Бузову", так и новые композиции. Всего в альбоме 21 трек.
По словам Рудченко, в композициях Бузовой нет развития. "Песни, которые она выпускала на протяжении последнего года, были похожи на предыдущие, схожая структура, все, в принципе, понятно по музыкальной части, такие простенькие вещи", – рассказал он.
Хотя сама Ольга признается фанатам, что долго готовилась к выпуску альбома и тщательно занималась вокалом, никаких изменений, по мнению критика, у Бузовой нет.
"Я особых подвижек не вижу. Последние ее живые выступления на ток-шоу подтверждают, что все-таки Ольга, видимо, вокалом не занимается. В элементарных каких-то песнях она вылетает из тональности. Люди хотят какого-то вокального развития в следующих композициях. И этого они не наблюдают", – заявил эксперт.
Ранее худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил, что между Ольгой Бузовой и певицей Валерией нет функциональной разницы. Иосиф Пригожин вступился за свою супругу и ответил, что после таких высказываний Бояков должен покинуть свой пост. По словам музыкального продюсера, заявления худрука МХАТа девальвируют искусство и профессию.
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