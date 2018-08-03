Солист "Руки вверх" Сергей Жуков готовится к операции

Фото: ТАСС/Щербак Александр
Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков готовится к операции. О состоянии своего здоровья и о подробностях происходящего он написал на своей странице в Instagram.
"Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но, к сожалению, по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки", – рассказал певец, передают "Дни.ру".
Жуков успокоил фанатов, отметив, что никаких страшных заболеваний и болезней у него нет. Он также сообщил, что сожалеет о сорванных концертах, запланированных на лето, но уверен, что после лечения сможет вернуться на сцену. По словам Жукова, в августе ему предстоит еще одна операция.
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