Составлен рейтинг лучших песен о лете

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Композиция Summer Nights из мюзикла "Бриолин" заняла первое место в Топ-13 лучших песен по версии музыкального издания The Fader.
Авторы рейтинга считают, что каждый должен слушать эту песню хотя бы один раз каждое лето.
В пятерку попали композиция группы Bananarama под названием "Cruel Summer", песня Ланы Дель Рей "Summertime Sadness", "Soak Up The Sun" в исполнении Шерил Кроу и "Summer Nights" от рэпера Lil Rob.
Далее расположились композиция "Steal My Sunshine" группы Len, "Teenage Dream" Кэти Перри, "Sunshine" рэпера Lil' Flip, "Corona And Lime" рэпера Шуэйз, "Summertime" музыканта Vybz Kartel.
Последняя тройка выглядит следующим образом: "It Was A Good Day" от Ice Cube, "Summer Girls" группы LFO и "Tonite" диджея DJ Quik.
Ранее журнал "Rolling Stone" назвал песню "Crazy in Love" певицы Бейонсе из ее альбома 2003 года "Dangerously in Love" лучшей в XXI веке.
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