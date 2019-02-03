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08:58

Семья автора "Над пропастью во ржи" опубликует его неизвестные работы

культура

08:58

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Фото: wikipedia.org

Родственники американского писателя Джерома Сэлинджера, автора романа "Над пропастью во ржи", опубликуют его неизданные произведения. Об этом сообщил сын писателя Мэтт Сэлинджер, передает ТАСС.

Джером Сэлинджер родился в 1919 году. Мировую известность ему принес роман "Над пропастью во ржи", вышедший в 1951 году. После 1965 года перестал публиковаться и вел закрытый образ жизни, при этом не прекращая литературной деятельности. Сэлинджер умер в 2010 году. Сын писателя подтвердил, что в какой-то момент свет увидит все, что создал его отец, однако предупредил, что это займет немало времени, может быть до 10 лет.

Сын и жена Сэлинджера готовят материалы к публикации с 2011 года, спустя год после его смерти.

культура

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