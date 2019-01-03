Юрий Лоза раскритиковал "Голубой огонек" и шоу "Голос"

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Певец Юрий Лоза высказал мнение о развлекательных передачах, которые выпускают федеральные телеканалы. В интервью News.ru он рассказал, что думает о "Голубом огоньке", "Голосе" и других программах.

Журналист, который брал интервью у Лозы, начал беседу с утверждения, что новогодние передачи провалились и не понравились широкой аудитории. В ответ певец заявил, что это стало результатом искоренения профессионалов на российском телевидении. "С момента убийства Листьева у нас нет ни одной своей свежей программы", – сказал Лоза. По его словам, отечественные профессионалы сейчас не нужны – проще купить контент на Западе. "Идет распил бабла", – заявил певец.

"Можно провести аналогию с лекарствами: наше производство лекарств закрыли, чтобы иметь возможность покупать дорогие средства на Западе и пилить откаты. Поэтому сегодня, если нужна песня для выступления на "Евровидении", никто не пытается создать ее здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле", – считает Лоза.

Объясняя ситуацию с "Голубым огоньком", Лоза заявил, что на Западе нет программ, которые устроили бы российского зрителя, поэтому на телевидении решили обратиться к формату, изобретенному 60 лет назад людьми, "которые умели что-то создавать". "Но передачи не живут так долго! Это давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, – нечего смотреть в новогоднюю ночь", – отметил певец.

Лоза также критично высказал о передаче "Голос", которая "никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами". "Это программа не о голосах, это программа о типажах. Им нужны люди с какими-то интересными деталями – кривенькие, косенькие, хрипатые, лопоухие. Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать", – подытожил эксперт.

Юрий Лоза не первый раз категорично высказывается об актуальных событиях. В 2016 году он назвал лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "местечковым певцом".