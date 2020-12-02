Россияне назвали "самых родных" киногероев

Фото: кадр из фильма "Брат"; режиссер – Алексей Балабанов; сценарий – Алексей Балабанов; производство – СТВ

"Самым родным" киногероем россиян оказался Данила Багров – герой фильмов "Брат" и "Брат 2" в исполнении Сергея Бодрова. Таковы результаты онлайн-исследования киноканала "Русский бестселлер". Вторую строчку рейтинга занял вечный студент из комедий Леонида Гайдая Шурик, а замыкает тройку лидеров Семен Горбунков – герой Юрия Никулина из легендарной и всеми любимой картины того же Гайдая "Бриллиантовая рука".

Онлайн-опрос проводился киноканалом "Русский бестселлер" в октябре 2020 года. Программная дирекция киноканала отобрала 50 киногероев из отечественных фильмов. Пользователи могли выбрать семь персонажей из списка, которых они могли бы назвать "родными". Всего были опрошены 967 человек.

Также в пятерку вошел Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова. На шестом месте – знаменитый разведчик Штирлиц из фильма "17 мгновений весны".

Настоящим сюрпризом стало попадание в рейтинг персонажа современного российского сериала "Физрук" – колоритного учителя физкультуры Олега Евгеньевича Фомина, или попросту Фомы, которого сыграл Дмитрий Нагиев.