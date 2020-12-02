Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Группа "Кровосток" даст два концерта в Москве. Мероприятия состоятся 4 и 19 декабря в московском клубе "ГЛАВCLUB". Все билеты, купленные на перенесенный апрельский концерт группы, считаются действительными.

Зал будет работать в режиме ограниченной вместимости. Билеты на первый "Концерт строгого режима" уже проданы.

"Появившись в 2004 году по горячим следам нескольких нашумевших арт-проектов, столичная группа "Кровосток" стала откровением: ее "художественный гангста-рэп" с вызывающе и, как правило, образцово непечатными текстами стал хитом русскоязычной блогосферы и заработал группе умеренно скандальную репутацию", – говорится в описании на сайте концертной площадки.