Каскадеры, акробаты и водные стены: в столице представят шоу "Пираты и затерянный остров"

Фото: предоставлено организаторами
Творческая группа во главе с режиссером Валерием Левушкиным представит грандиозное зрелище для всей семьи. Шоу "Пираты и затерянный остров" объединяет в себе самые эффектные развлекательно-спортивные жанры: цирковые и акробатические номера, шоу-балет, экстремальные виды спорта и завораживающие трюки каскадеров.
Главные герои отправятся в увлекательное путешествие и попадут на затерянный остров, который расположен далеко от цивилизации и хранит много интересных секретов. Главный из них – пещера, в недрах которой спрятан артефакт, обладающий необычной и могущественной силой.
Сюжетная линия, насыщенная неожиданными поворотами в сочетании с фантастическими спецэффектами, абсолютно новым уровнем звука, масштабными декорациями, огненными всплесками и водными стенами, банджи-джампингом, номерами титулованных гимнасток, акробатов, каскадеров и танцоров никого не оставит равнодушным!
Благодаря эффектам с проекционной графикой, ярким стилизованным костюмам, интерактиву с залом и качественному музыкальному сопровождению гости почувствуют себя неотъемлемой частью настоящей новогодней сказки.
"Пираты и затерянный остров" – это грандиозное событие, которое не уступает известным мировым проектам, а по выполняемым трюкам и номерам даже превосходит многих. В постановке задействованы настоящие профессионалы: актеры, спортсмены высочайшего класса, титулованные гимнасты – чемпионы мира и Европы, воспитанницы легендарной Ирины Винер-Усмановой.
Билеты доступны по ссылке. Дети до четырех лет проходят бесплатно и сидят на коленях у взрослого.
Старайтесь приходить за час до начала представления. За 45 минут детей ждут развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами. В фойе ребят будет ожидать праздничная новогодняя елка.
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