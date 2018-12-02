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02 декабря 2018, 08:24

Культура

Джоан Роулинг в споре со сторонником Brexit ответила ему по-русски

Фото: ТАСС/DPA/Hubert Boesl

Британская писательница Джоан Роулинг в Twitter вступила в перепалку с Арроном Бэнксом – главным спонсором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза. Роулинг внезапно написала оппоненту ответ на русском языке.

Бэнкс обвинил писательницу в высокомерии из-за ее формулировки "писательский кабинет". Роулинг ответила ему следующее:


25 ноября главы 27 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение с Соединенным Королевством о выходе из ассоциации. Участники саммита утвердили декларацию о будущих отношениях с Великобританией, которая должна будет покинуть Евросоюз 30 марта 2019 года.

Джоан Роулинг – автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере. В ноябре вышел в прокат блокбастер – продолжение истории о юном волшебнике "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Второй из планирующихся пяти фильмов о "Фантастических тварях" продолжает историю Ньюта Саламандера.

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