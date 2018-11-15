"Фантастические твари", "Оцепеневшие от страха" и "Не чужие": что смотреть в кино

Новый фильм из вселенной Гарри Поттера, два каннских призера, последний фильм Веры Глаголевой и байопик, посвященный Александру Вампилову. Редакция портала Москва 24 – о кинопремьерах 15 ноября.

Единственный блокбастер на этой неделе – продолжение сказочной саги Джоан Роулинг "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Второй из планирующихся пяти фильмов о "Фантастических тварях" продолжает историю Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн). На этот раз ему предстоит сразиться с темным волшебником Грин-де-Вальдом (Джонни Депп), желающим добиться превосходства магов над обычными людьми. В этом ему поможет молодой Альбус Дамблдор в лице Джуда Лоу, а также множество новых персонажей, чья история получит развитие в следующих фильмах.



Видео: YouTube/WBRussia

Новая работа создателя "Гоморры" и "Страшных сказок" Маттео Гарроне – "Догмэн" – в этом году принесла "Пальмовую ветвь" исполнителю главной мужской роли Марчелло Фонте. Главный персонаж фильма – Марчелло, владелец парикмахерской для собак в итальянской глуши. Страстно любящий своих хвостатых клиентов, этот робкий и добродушный мужчина не способен защитить себя от местного мафиози, держащего в страхе весь город и заставляющего Марчелло сопровождать себя в "вылазках" по делам. Когда очередная из них приводит к неминуемой беде, это роковое событие полностью меняет поведение робкого Марчелло.



Видео: YouTube/TRAILER RU

Еще один призер Каннского кинофестиваля этого года, на этот раз за лучшую режиссуру, – польская "Холодная война" – новый фильм обладателя "Оскара" Павла Павликовского. История любви Виктора и Зулы, разделенных происхождением и совершенно несовместимыми характерами, проводит нас через улицы Польши, Берлина, Парижа и Югославии. Расстающиеся и встречающиеся вновь спустя годы, они не в силах противиться взаимному притяжению и так же не способны счастливо жить вместе. Щемящая история о невозможной любви, снятая с неподражаемым чувством времени, – в романтической черно-белой драме современного классика.



Видео: YouTube/Central Partnership

А единственный хоррор на этой неделе – аргентинский фильм "Оцепеневшие от страха". Команда специалистов расследует серию паранормальных явлений, произошедших в небольшом городке, – убийство женщины, смерть мальчика и появление загадочного монстра в доме их соседа. По отзывам зрителей, уже успевших посмотреть фильм за рубежом, "Оцепеневшие" действительно способны как следует пощекотать нервы, а некоторые критики назвали его самым страшным фильмом года и предрекли режиссеру Дамиану Рунье продолжение карьеры в Голливуде. Как бы то ни было, для любителей жанра "Оцепеневшие от страха" – в числе главных хорроров в этом году.



Видео: YouTube/cinemaprestige

"Не чужие" – экранизация пьесы "Глиняная яма" и последний фильм Веры Глаголевой, выходящий в прокат только сейчас благодаря стараниям съемочной группы фильма и режиссера Александра Амирова. Любовный треугольник, в котором за мужчину-мигранта борются две сестры, еще в двухтысячных планировал экранизировать Алексей Балабанов. Проблема отчуждения в современных семьях становится все более обсуждаемой в выходящих в прокат в последние годы фильмах ("Теснота", "Близкие"). Картина "Не чужие" – еще одна попытка разглядеть, проговорить и обсудить эту проблему.



Видео: YouTube/Kinologistika

В выходящем на этой неделе байопике "Облепиховое лето", посвященном Александру Вампилову, роль советского драматурга исполнил Андрей Мерзликин. Сценарий о жизни и гибели писателя основан на его переписке с женой и экранизирован Виктором Алферовым, известным по его нашумевшим спектаклям в театре "Практика" ("Мармелад", "Жизнь удалась"). Фильм будет интересен не только поклонникам писателя, но и всем любителям эпохи – авторы ленты старались с особенной точностью передать ее атмосферу.



Видео: YouTube/ChannelParadiseGroup

В мистическом триллере "Соната" молодой скрипачке по имени Рози достается в наследство поместье ее отца – знаменитого композитора, погибшего при невыясненных обстоятельствах. Именно там она обнаружит его самую главную работу – ноты, сопровожденные загадочными символами. В попытках расшифровать сонату Рози найдет разгадку прошлого своего отца и станет невольной исполнительницей плана, задуманного еще до ее рождения.



Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева