Московский театр миниатюр изменит репертуар из-за кончины Карцева

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Из-за кончины народного артиста России Романа Карцева Московский театр миниатюр внесет изменения в свой репертуар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс–службу театра.

Ранее стало известно, что актер ушел из жизни во вторник утром в возрасте 79 лет. Это произошло после продолжительной болезни. Свои последние часы он провел в одной из столичных клиник.

Карцев был актером и автором миниатюр. Продолжительное время он выступал в дуэте с Виктором Ильченко, работал в театре под руководством Михаила Жванецкого. Впервые вышел на сцену в 1956 году в драмкружке дома культуры моряков. Позже его пригласили в самодеятельный студенческий театр "Парнас–2" при институте инженеров морского флота, где он познакомился с Ильченко и Жванецким.

Был актером Ленинградского театра миниатюр (сейчас Театр эстрады имени Райкина), театра миниатюр при Одесской филармонии и театра "Эрмитаж". Исполнил роли в фильмах "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и других.