Иранский фильм "Без предварительной договоренности" победил на ММКФ

Фото: кадр из фильма "Без предварительной договоренности"; режиссер – Бехруз Шоайби

Фильм "Без предварительной договоренности" иранского режиссера Бехруза Шоайби получил главный приз 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Картину наградили Святым Георгием как лучший фильм. Церемония вручения наград проходила в столичном театре Россия. Режиссер фильма заявил, что привезет этот приз своей команде.

"Мы два года бок о бок работали, старались, делая нашу картину. Это замечательный, дорогой для нас приз. Кинематограф – это совместная работа", – сказал Шоайби.

44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоялись в Московском театре мюзикла.

Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 2000 года его проводят ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России Никита Михалков.

