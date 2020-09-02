Гостем "Ночной смены" станет Миша Постников

Фото: предоставлено Мишей Постниковым

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет создатель крупнейшей в Восточной Европе платформы для онлайн-ресейлинга Миша Постников. Эфир состоится в среду, 2 сентября, в 0:40.

Постников, как никто, разбирается в молодежном стиле. Миша – основатель и руководитель сайта для перепродажи вещей популярных брендов. Проект оказался невероятно востребован у хайпбистов – подростков, увлеченных модой, которые гоняются за одеждой и кроссовками определенных брендов. Ежедневно на платформе публикуется порядка 400 объявлений о продаже вещей.

Миша расскажет ведущему "Ночной смены" Павлу Осовцеву, как мода влияет на жизнь современных школьников и студентов и какие тренды сейчас предпочитают юные модники.