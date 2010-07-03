РАМТ запускает Лабораторию по поиску новых форм коммуникации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) объявляет прием заявок на участие в междисциплинарной Лаборатории по поиску новых форм коммуникации с детьми и подростками. Заявки от творческих групп принимаются до 30 сентября.

В преддверии 100-летнего юбилея, который состоится в 2021 году, РАМТ обновляет театральный язык диалога со зрителями и создает междисциплинарную Лабораторию по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками. Особенность проекта – отсутствие жанровых рамок, возрастных/цеховых ограничений участников и только один критерий отбора: создать то, чего еще никогда не было.

Участники – представители любых театральных специальностей с высшим образованием и опытом работы в театре/независимых проектах: режиссеры, драматурги, художники, композиторы, хореографы. Приветствуются междисциплинарные тандемы и смешение видов и жанров художественного высказывания (в том числе социальные/образовательные проекты, спектакли без участия актеров, с участием актеров-непрофессионалов, зрителей и не только).

Форма заявки – описание-презентация замысла (не более двух страниц) с указанием:

жанра художественного высказывания (спектакль, перформанс, инсталляция, мультимедиавыставка, квест, сторителлинг, драматургический текст, музыкальное произведение, хореографическая постановка, социальный (образовательный) проект, work-shop, свой вариант);

предполагаемого пространства РАМТа (черная/белая комнаты, маленькая сцена, фойе, буфет, свой вариант);

материала для постановки (русская современная драма, зарубежная современная драма, современная детская проза, актуализация классического произведения, собственное сочинение на любую тему);

потенциального количества участников.

deneva.l.a@ramt.ru

К заявке необходимо приложить подробное резюме. Предлагаемый проект должен быть создан с нуля специально для Лаборатории РАМТ и ранее должен не принимать участия в других конкурсах и лабораториях. Электронный адрес для подачи заявок:

Этапы:

1–30 сентября – прием заявок, предварительный отбор участников;

15 октября – 1 ноября – индивидуальные собеседования с авторами отобранных заявок;

1 ноября – 1 декабря – репетиции на площадках РАМТ с необходимым материально-техническим обеспечением;

декабрь – показы результатов Лаборатории для зрителей.

По итогам Лаборатории авторам лучших проектов может быть предложено дальнейшее сотрудничество с театром.