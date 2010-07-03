Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:57

РАМТ запускает Лабораторию по поиску новых форм коммуникации

культура театр

19:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) объявляет прием заявок на участие в междисциплинарной Лаборатории по поиску новых форм коммуникации с детьми и подростками. Заявки от творческих групп принимаются до 30 сентября.

В преддверии 100-летнего юбилея, который состоится в 2021 году, РАМТ обновляет театральный язык диалога со зрителями и создает междисциплинарную Лабораторию по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками. Особенность проекта – отсутствие жанровых рамок, возрастных/цеховых ограничений участников и только один критерий отбора: создать то, чего еще никогда не было.

Участники – представители любых театральных специальностей с высшим образованием и опытом работы в театре/независимых проектах: режиссеры, драматурги, художники, композиторы, хореографы. Приветствуются междисциплинарные тандемы и смешение видов и жанров художественного высказывания (в том числе социальные/образовательные проекты, спектакли без участия актеров, с участием актеров-непрофессионалов, зрителей и не только).

Форма заявки – описание-презентация замысла (не более двух страниц) с указанием:

  • жанра художественного высказывания (спектакль, перформанс, инсталляция, мультимедиавыставка, квест, сторителлинг, драматургический текст, музыкальное произведение, хореографическая постановка, социальный (образовательный) проект, work-shop, свой вариант);
  • предполагаемого пространства РАМТа (черная/белая комнаты, маленькая сцена, фойе, буфет, свой вариант);
  • материала для постановки (русская современная драма, зарубежная современная драма, современная детская проза, актуализация классического произведения, собственное сочинение на любую тему);
  • потенциального количества участников.

К заявке необходимо приложить подробное резюме. Предлагаемый проект должен быть создан с нуля специально для Лаборатории РАМТ и ранее должен не принимать участия в других конкурсах и лабораториях. Электронный адрес для подачи заявок: deneva.l.a@ramt.ru

Этапы:

  • 1–30 сентября – прием заявок, предварительный отбор участников;
  • 15 октября – 1 ноября – индивидуальные собеседования с авторами отобранных заявок;
  • 1 ноября – 1 декабря – репетиции на площадках РАМТ с необходимым материально-техническим обеспечением;
  • декабрь – показы результатов Лаборатории для зрителей.

По итогам Лаборатории авторам лучших проектов может быть предложено дальнейшее сотрудничество с театром.

культура театр

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика