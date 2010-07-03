РАМТ запускает Лабораторию по поиску новых форм коммуникации

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) объявляет прием заявок на участие в междисциплинарной Лаборатории по поиску новых форм коммуникации с детьми и подростками. Заявки от творческих групп принимаются до 30 сентября.
В преддверии 100-летнего юбилея, который состоится в 2021 году, РАМТ обновляет театральный язык диалога со зрителями и создает междисциплинарную Лабораторию по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками. Особенность проекта – отсутствие жанровых рамок, возрастных/цеховых ограничений участников и только один критерий отбора: создать то, чего еще никогда не было.
Участники – представители любых театральных специальностей с высшим образованием и опытом работы в театре/независимых проектах: режиссеры, драматурги, художники, композиторы, хореографы. Приветствуются междисциплинарные тандемы и смешение видов и жанров художественного высказывания (в том числе социальные/образовательные проекты, спектакли без участия актеров, с участием актеров-непрофессионалов, зрителей и не только).
Форма заявки – описание-презентация замысла (не более двух страниц) с указанием:
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