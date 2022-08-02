Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную спектаклю "Песни перелетных людей"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

3 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная премьере патриотического спектакля "Песни перелетных людей", который получил президентский грант на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Как складывались жизни великих русских эмигрантов, которые сохранили преданность своей стране за границей? Какой вклад они сделали в русскую культуру из-за рубежа? И чему эти истории научат наших современников? На эти вопросы и не только ответят:



автор спектакля "Песни перелетных людей" Влад Маленко;

режиссер-постановщик Андрей Щукин;

руководитель проекта Анастасия Могинова;

ведущий артист Аскер Бербеков;

ассистент режиссера Анастасия Настасьина.

Смотрите прямую трансляцию 3 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.