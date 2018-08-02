Минобороны опубликовало рассекреченные документы о становлении ВДВ

Фото : Минобороны России

Уникальные исторические документы опубликовало министерство обороны России в День воздушно-десантных войск. В бумагах рассказывается о становлении этого рода войск, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ", – сказано в сообщении ведомства.

В разделе представлен проект положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, составленный за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Читатели узнают, как определяли состав воздушно-десантных корпусов, принимавших участие в боях в сентябре 1941 года.

Особое внимание в ведомстве рекомендовали обратить на боевую характеристику легенды – на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Маргелова.

Прочитать можно будет и приказ министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко 1969 года, документ закрепил голубой берет в качестве отличительного элемента формы воинов-десантников.