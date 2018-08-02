Минобороны опубликовало рассекреченные документы о становлении ВДВ

Фото : Минобороны России
Уникальные исторические документы опубликовало министерство обороны России в День воздушно-десантных войск. В бумагах рассказывается о становлении этого рода войск, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ", – сказано в сообщении ведомства.
В разделе представлен проект положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, составленный за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Читатели узнают, как определяли состав воздушно-десантных корпусов, принимавших участие в боях в сентябре 1941 года.
Особое внимание в ведомстве рекомендовали обратить на боевую характеристику легенды – на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Маргелова.
Прочитать можно будет и приказ министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко 1969 года, документ закрепил голубой берет в качестве отличительного элемента формы воинов-десантников.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: