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Культура

18:21

В России стартует конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай"

культура

Телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета" объявляют о старте ежегодного конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай". К участию принимаются видеоролики, снятые исключительно на дрон.

Интернет-конкурс "Взлетай и снимай" был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъемки. За несколько лет существования редакция телеканала "Т24" получила большое количество видеороликов, которые поражают своей динамичностью, монтажом и атмосферой. В новом сезоне конкурса было выбрано три самых популярных направления: путешествие, природа и экстрим.

Принять участие в конкурсе может каждый. Главное условие – быть креативным и уложиться в полторы минуты. Прием работ продлится до 31 августа. А дата подведения и объявления итогов назначена на 15 сентября.

В жюри конкурса войдут представители трех каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта "Один день в городе" Диана Джалалова, главный режиссер Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала "Живая Планета" Мария Моргун, а также главный режиссер телеканала "Т24" Максим Иванов.

Каждый из членов жюри представит отдельную номинацию:

  • "Экстрим и увлечения" – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии (телеканал "Т24");
  • "Природа и ее обитали" – красота природы и наблюдение за животными (телеканал "Живая Планета");
  • "Города и путешествия" – маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги (телеканал "Моя Планета").

Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки. Остальные подробности можно узнать на официальном сайте конкурса.

Павелко Анастасия

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