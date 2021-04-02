Певица МакSим станет гостем "The City. Говорим"

Фото: пресс-служба певицы МакSим

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет певица МакSим. Эфир пройдет в ночь на субботу, 3 апреля.

Молодые музыканты рвут социальные сети и буквально за пару месяцев становятся известными. Но так было не всегда. И, чтобы стать настоящей звездой, нужен был продюсер. О проблемах на творческом пути и своей музыкальной трансформации расскажет певица МакSим.

Смотрите встречу с МакSим в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.