Угольников рассказал о фильме, посвященном подвигу Московского народного ополчения

Фото: Московская городская дума

В Музее Победы на Поклонной горе прошла встреча создателей фильма о подвиге Московского народного ополчения с родственниками ополченцев, сообщается на сайте Мосгордумы.

Генеральный директор студии "Военфильм" Игорь Угольников отметил, что работа над картиной начнется в августе 2021 года. По его словам, важно, что это произойдет в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения.



Игорь Угольников генеральный директор студии "Военфильм" Мы, авторы картины, должны создать фильм таким, чтобы люди, которые относятся к данному периоду истории не с холодным сердцем, приняли его.

Сценарий к фильму напишет Наталья Шимборецкая. В его основу лягут архивы и воспоминания бойцов Московского народного ополчения. Угольников отметил, что сценарий уже прошел первый драфт, но, возможно, текст будет дорабатываться и переписываться.

"Планируются три главных героя – Алешка с Малой Бронной и Витька с Моховой, а также комдив Орлов – и несколько сюжетных линий, которые будут переплетаться", – рассказал гендиректор "Военфильма".

Ранее идею создания фильма о Московском народном ополчении поддержал Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что столичный парламент принимает активное участие в создании картины.

"Этот год особенный для всех москвичей: мы отмечаем юбилейную дату – 80 лет Московскому народному ополчению. На прошлой неделе актуальность темы Московского народного ополчения и ее важность для сохранения исторической памяти отметил президент России Владимир Путин. Мосгордума принимает активное участие в создании художественного фильма о Московском ополчении 1941 года, и именно о нем шла речь на встрече главы государства с деятелями культуры", – отметил Шапошников.

Он напомнил, что в столице по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы с 2015 года реализуется патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения". Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. Цель программы – координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

