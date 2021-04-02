Угольников рассказал о фильме, посвященном подвигу Московского народного ополчения

Фото: Московская городская дума
В Музее Победы на Поклонной горе прошла встреча создателей фильма о подвиге Московского народного ополчения с родственниками ополченцев, сообщается на сайте Мосгордумы.
Генеральный директор студии "Военфильм" Игорь Угольников отметил, что работа над картиной начнется в августе 2021 года. По его словам, важно, что это произойдет в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения.
Сценарий к фильму напишет Наталья Шимборецкая. В его основу лягут архивы и воспоминания бойцов Московского народного ополчения. Угольников отметил, что сценарий уже прошел первый драфт, но, возможно, текст будет дорабатываться и переписываться.
"Планируются три главных героя – Алешка с Малой Бронной и Витька с Моховой, а также комдив Орлов – и несколько сюжетных линий, которые будут переплетаться", – рассказал гендиректор "Военфильма".
Ранее идею создания фильма о Московском народном ополчении поддержал Владимир Путин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что столичный парламент принимает активное участие в создании картины.
"Этот год особенный для всех москвичей: мы отмечаем юбилейную дату – 80 лет Московскому народному ополчению. На прошлой неделе актуальность темы Московского народного ополчения и ее важность для сохранения исторической памяти отметил президент России Владимир Путин. Мосгордума принимает активное участие в создании художественного фильма о Московском ополчении 1941 года, и именно о нем шла речь на встрече главы государства с деятелями культуры", – отметил Шапошников.
Он напомнил, что в столице по инициативе депутатов Мосгордумы и при поддержке правительства Москвы с 2015 года реализуется патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения". Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. Цель программы – координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.
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