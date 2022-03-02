Фото: кадр из сериала "Дружная семейка"; режиссеры – Юрий Стыцковский и Александр Полынников; производство – Компания "Мэриот"

Умер актер Андрей Нагорнов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Сулес в своем Facebook-аккаунте.

Актер скончался на 57-м году жизни.

"Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов", – написал телеведущий.

Андрей Нагорнов был актером в театре "Эрмитаж", а также снимался в кино. Среди известных его фильмов – "Бригада", "Антикиллер", "Дочки-матери", "Дружная семейка" и другие.