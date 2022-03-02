Гостем "The City. Говорим" станет психолог Павел Жавнеров

Фото: instagram.com/zhavnerovpavel

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Эфир пройдет в ночь с 2 на 3 марта, в 00:20.

Психолог расскажет ведущему передачи Дмитрию А. Быкову о том, что делать, если возникло чувство тревоги и страха, и как с ними бороться.

Ранее гостем эфира была ученая и практикующий психолог Лена Фейгин. Зрителям передачи она рассказала об уровне стресса в большом городе, а также что влияет на психологический дискомфорт жителей мегаполиса.

