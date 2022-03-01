Гостем "The City. Говорим" станет психолог Лена Фейгин

Фото: instagram.com/lenafeygin

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет ученая и практикующий психолог Лена Фейгин. Эфир на телеканале Москва 24 пройдет в ночь с 1 на 2 марта в 00:20.

В беседе с ведущим передачи Дмитрием А. Быковым она расскажет об уровне стресса в большом городе. Также Фейгин объяснит зрителям, что влияет на психологический дискомфорт жителей мегаполиса.

Ранее гостем программы стал актер Андрей Мерзликин. Ведущему передачи Александру Богуславскому он рассказал, как оставаться востребованным в новой реальности стримингов и как молодые актеры и режиссеры меняют кино.

