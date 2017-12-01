Центр Гиляровского откроется в Столешниковом переулке в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пятый филиал Музея Москвы – Центр Гиляровского откроют 7 декабря по адресу Столешников переулок, дом 9, строение 5. Выбор места связан с тем, что в доме рядом проживал писатель и журналист Владимир Гиляровский. Событие приурочено к 162-летию со дня его рождения и 121-летию музея.
Центр появится в особняке начала XX века – объекте культурного наследия столицы. Живя в доме в этом переулке, Гиляровский написал свою книгу "Москва и москвичи" о жизни горожан второй половины XIX – начала XX века. На территории нового музея будут организовывать экскурсии, лекции, выставки, театральные постановки, мастер-классы.
Постоянной экспозиции не предусмотрено: выставки будут меняться. Там также появятся школа городской журналистики и книжный магазин-читальня. В проектах центра будут активно участвовать столичные краеведы, архитекторы, художники, журналисты, урбанисты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Впервые в 2017 году состоится фестиваль "Гиляйфест", посвященный необычным фильмам молодых режиссеров и картинам, представленным на ведущих европейских фестивалях. На фестивале с 7 по 12 декабря в Центре Гиляровского можно будет увидеть короткометражные фильмы о городе. Для гостей выступит народный артист СССР Марлен Хуциев, а отечественные кинематографисты проведут мастер-классы "Как снимать Москву". Все мероприятия центра можно посетить бесплатно, нужно только предварительно регистрироваться.
В рамках "Гиляйфеста" программу художественных полнометражек "Игровые истории" представят в основном комплексе Музея Москвы на Зубовском бульваре. Желающие смогут увидеть премьеру картины российского режиссера Антона Сухарева "Бэкстейдж. Мистерия-джаз" 2017 года.
Памятник Гиляровскому установят на Хитровской площади в 2018 году. Событие приурочат к столетию переноса столицы в Москву. Горожане могут выбрать одну из двух версий будущей скульптуры, которые находятся в фойе театра "Русская песня".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: