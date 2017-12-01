Центр Гиляровского откроется в Столешниковом переулке в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятый филиал Музея Москвы – Центр Гиляровского откроют 7 декабря по адресу Столешников переулок, дом 9, строение 5. Выбор места связан с тем, что в доме рядом проживал писатель и журналист Владимир Гиляровский. Событие приурочено к 162-летию со дня его рождения и 121-летию музея.

Центр появится в особняке начала XX века – объекте культурного наследия столицы. Живя в доме в этом переулке, Гиляровский написал свою книгу "Москва и москвичи" о жизни горожан второй половины XIX – начала XX века. На территории нового музея будут организовывать экскурсии, лекции, выставки, театральные постановки, мастер-классы.

Постоянной экспозиции не предусмотрено: выставки будут меняться. Там также появятся школа городской журналистики и книжный магазин-читальня. В проектах центра будут активно участвовать столичные краеведы, архитекторы, художники, журналисты, урбанисты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Впервые в 2017 году состоится фестиваль "Гиляйфест", посвященный необычным фильмам молодых режиссеров и картинам, представленным на ведущих европейских фестивалях. На фестивале с 7 по 12 декабря в Центре Гиляровского можно будет увидеть короткометражные фильмы о городе. Для гостей выступит народный артист СССР Марлен Хуциев, а отечественные кинематографисты проведут мастер-классы "Как снимать Москву". Все мероприятия центра можно посетить бесплатно, нужно только предварительно регистрироваться.

В рамках "Гиляйфеста" программу художественных полнометражек "Игровые истории" представят в основном комплексе Музея Москвы на Зубовском бульваре. Желающие смогут увидеть премьеру картины российского режиссера Антона Сухарева "Бэкстейдж. Мистерия-джаз" 2017 года.

Памятник Гиляровскому установят на Хитровской площади в 2018 году. Событие приурочат к столетию переноса столицы в Москву. Горожане могут выбрать одну из двух версий будущей скульптуры, которые находятся в фойе театра "Русская песня".