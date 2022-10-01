Бесплатные показы 13 фильмов пройдут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатные показы 13 кинолент состоятся в онлайн-кинотеатре Музея Победы в октябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Показы картин будут приурочены к праздничным и историческим датам. Фильмы появятся на официальном сайте онлайн-кинотеатра.
Так, в День командира, 8 октября, покажут киноленту о моряках-подводниках Северного флота "Командир счастливой "Щуки", а в День военного связиста, 20 октября, – драму "Звезда" о разведчиках.
Музей также представит ряд документальных картин РИА "Армия России". Среди них – "Командарм", "Дети в блокадном Ленинграде", "Дети – узники концлагерей" и другие.
Ранее в Музее Победы открылась выставка "Подвиг народа в объективе кинокамеры". На ней гости смогут узнать о деятельности операторов и корреспондентов Великой Отечественной войны.
В центральной части выставки представили инсталляцию, отражающую работу военных кинооператоров и корреспондентов. В витринах разместили также личные вещи, фотографии, предметы солдатского быта фронтовых кинооператоров и режиссеров.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: