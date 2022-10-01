Бесплатные показы 13 фильмов пройдут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатные показы 13 кинолент состоятся в онлайн-кинотеатре Музея Победы в октябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Показы картин будут приурочены к праздничным и историческим датам. Фильмы появятся на официальном сайте онлайн-кинотеатра.

Так, в День командира, 8 октября, покажут киноленту о моряках-подводниках Северного флота "Командир счастливой "Щуки", а в День военного связиста, 20 октября, – драму "Звезда" о разведчиках.

Музей также представит ряд документальных картин РИА "Армия России". Среди них – "Командарм", "Дети в блокадном Ленинграде", "Дети – узники концлагерей" и другие.

Ранее в Музее Победы открылась выставка "Подвиг народа в объективе кинокамеры". На ней гости смогут узнать о деятельности операторов и корреспондентов Великой Отечественной войны.

В центральной части выставки представили инсталляцию, отражающую работу военных кинооператоров и корреспондентов. В витринах разместили также личные вещи, фотографии, предметы солдатского быта фронтовых кинооператоров и режиссеров.



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