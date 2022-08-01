Альбом Бейонсе Renaissance стал самым популярным в Spotify

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File
Новый альбом американской певицы Бейонсе Renaissance стал самым популярным по прослушиваниям в Spotify. Об этом сообщили в "Ленте.ру" со ссылкой на Hypebeast.
Седьмой студийный альбом певицы вышел 29 июля. В день релиза его прослушали 43,25 миллиона раз. Показатель по прослушиваниям стал лучшим среди женских альбомов в 2022 году. Известно, что все песни альбома вошли в топ-25 американского Spotify, 7 из них – в топ-10.
Альбом Бейонсе Renaissance состоит из 16 композиций. Критики отметили, что большая часть треков – танцевальные, они состоят из электронного адеграунда и диско-ритмов. Американская певица работала над альбомом совместно с мужем Jay-Z, а также исполнителями Skrillex, 070 Shake и другими. На создание альбома ушло 3 года.
Ранее стало известно, что новый альбом Бейонсе появился в Сети за сутки до официального релиза. Случившееся назвали утечкой года, поскольку певица известна своей скрытностью и крайней щепетильностью в этом вопросе.
В день выхода релиза Бейонсе прокомментировала утечку альбома. В обращении к аудитории певица сообщила, что теперь поклонники могут наслаждаться композициями вместе.
Новый альбом Бейонсе слили в Сеть за день до релиза
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