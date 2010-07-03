Опубликованы первые постеры сериала "Ведьмак"

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак" по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Главную роль в сериале исполнит Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах "Человек из стали" и "Лига справедливости". В образе чародейки Йеннифэр перед зрителями предстанет Аня Чалотра, известная по сериалам "Убийства по алфавиту" и "Жажда странствий". Роль юной княжны Цири досталась Фрейе Аллан. Она снимается также в сериалах "Война миров" и "В пустыне смерти". Продюсеры проекта – Шон Дэниелс и Джейсон Браун.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Премьера должна состоятся на стриминговом сервисе до конца 2019 года.

Во вселенную "Ведьмака" входят два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта, три видеоигры-сиквела и комиксы.

