Первый канал начал обновление системы голосования в "Голосе"

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Первый канал объявил, что систему голосования в музыкальном шоу "Голос" обновят к началу нового сезона.

"В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу", – сообщили в дирекции общественных связей вещателя.

Там также отметили, что в понедельник, 1 июля, в Останкино стартуют кастинги. Тысячи претендентов прислали свои анкеты, из них отобрали 600 исполнителей. 120 человек допустят к участию в первом съемочном этапе.

Система голосования обновляется из-за ситуации в финале шоу "Голос. Дети" 26 апреля. Дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов.

Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано. В итоге вещатель аннулировал итоги финала.

24 мая все финалисты шоу были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Позднее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал журналистам о судьбе музыкального шоу "Голос. Дети". По его словам, телеканал не планирует закрывать проект.

