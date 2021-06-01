Москва онлайн покажет закулисье спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке

Фото: youtube.com/Театр на Таганке

3 июня съемочная группа Москвы онлайн побывает за кулисами спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке.

Режиссер постановки и драматург Юрий Муравицкий специально для наших зрителей проведет экскурсию по театру и расскажет о спектакле.

В прямом эфире вы увидите, как актеры накладывают грим и готовятся к выходу на сцену, узнаете о создании декораций и других рабочих процессах.



Смотрите трансляцию 3 июня в 17:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.