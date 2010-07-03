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01 марта, 21:33

В Гостином дворе вручили премию The Art Newspaper Russia

культура

01 марта, 21:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столичном Гостином дворе состоялась церемония вручения премии The Art Newspaper Russia" – международного издания о мировом искусстве на русском языке. "Музеем года" признан Государственный музей современного искусства – Коллекция Костаки (Салоники). Лучшей выставкой стал проект "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех", сообщает ТАСС.

С 2000 года Государственный музей современного искусства в Салониках владеет значительной коллекцией произведений русского авангарда. Прообразом постоянной экспозиции стала выставка "Коллекция Костаки. Рестарт".

На звание "Музея года" также претендовали Музеи Московского Кремля и Музей истории Витебского народного художественного училища. За звание лучшей выставки боролись "Генеральная репетиция" Фонда V-A-C и Московского музея современного искусства и "Русский путь. От Дионисия до Малевича" Музеев Ватикана.

Основатель и директор Музея AZ Наталия Опалева награждена премией за "Личный вклад". В номинации "Книга года" победила третья книга Аркадия Ипполитова из серии "Образы Италии XXI" – "Просто Рим". "Реставрацией года" признали работы в дворцово-парковом ансамбле "Ораниенбаум" в составе музея-заповедника "Петергоф".

Премия The Art Newspaper Russia, учрежденная в 2012 году, вручается за достижения в области искусства в России и за рубежом. Приз – скульптура работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг- Бена и Спасской башни Московского Кремля.

культура

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