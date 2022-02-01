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Москва 24

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Культура

18:45

В Москве выберут уличных артистов для выступлений в городских парках

культура

Фото: "Моспродюсер"

В Москве музыканты, актеры, мимы, художники и танцоры c 1 мая начнут выступать в парках на 16 площадках города.

"Для артистов – это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков – отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков – разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей", – рассказал директор "Московского продюсерского центра" Андрей Петров.

Выступления пройдут в рамках проекта "Уличный артист в парках". Подать заявку на участие можно до 14 февраля включительно. Затем организаторы отберут около 200 сольных артистов и коллективов для финального прослушивания вживую в концертном зале "Моспродюсер".

Прошедшие отбор получат аккредитацию и смогут бронировать выделенные площадки для выступлений с 1 мая до конца лета на портале mos.ru.

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