Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь фильма "Непослушник"

Фото: кадр из фильма "Непослушник"; режиссер – Владимир Котт; производство – Megogo Studios

2 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за гостями красной ковровой дорожки по случаю премьеры фильма Владимира Котта "Непослушник". Мероприятие пройдет в киноцентре "Каро. Октябрь".

По сюжету известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в Сети устраивает розыгрыш в церкви, за что на него заводят уголовное дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за другого.

Смотрите прямую трансляцию 2 февраля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.