Алексей Учитель рассказал о схожести Матильды и Поклонской

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Алексей Учитель рассказал, что в 2017 году главным потрясением для него стал выход фильма "Матильда" на экраны. Режиссер добавил, что гордится тем, что картина дошла до зрителя.

Создатель скандальной ленты также отметил, что любовь к Николаю II роднит балерину Матильду Кшесинскую и депутата Наталью Поклонскую – противницу выхода картины на экраны.

"Любовь к Николаю II", – заявил Учитель на вопрос RT о том, что общего у Поклонской и Матильды.

Скандал вокруг фильма разразился, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала оскорбительным для верующих сюжет картины. В центре внимания там роман цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинкой.

В первый день проката в России "Матильда" собрала около 39 миллионов рублей. А всего, по словам Алексея Учителя, сборы картины в России составили около полумиллиарда рублей. При этом фильм прошел с ажиотажем и в США, где на премьеру собралось небывалое для русскоязычной картины количество зрителей.