Премьера "Матильды" в США прошла с аншлагом

4 декабря, 11:35
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда" добрался до США. Картина, рассказывающая историю любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской собрала в Нью-Йорке полный зал 2 декабря, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Желающих посмотреть фильм было столь много, что пришлось добавить еще один допремьерный показ – 3 декабря. В широкий прокат в США лента выйдет 9 декабря.
Такого ажиотажа в Америке не вызывала еще ни одна российская картина, сообщил президент компании Maestro Artist Мария Шкловер. Причем попасть на премьеру стремятся не только русскоязычные граждане Соединенных штатов, но и коренное население. Для них картину покажут с титрами на английском.
В первый день проката в России "Матильда" собрала около 39 миллионов рублей. А всего, по словам Алексея Учителя, сборы "Матильды" в России составили около полумиллиарда рублей.
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