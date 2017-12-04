Премьера "Матильды" в США прошла с аншлагом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда" добрался до США. Картина, рассказывающая историю любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской собрала в Нью-Йорке полный зал 2 декабря, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Желающих посмотреть фильм было столь много, что пришлось добавить еще один допремьерный показ – 3 декабря. В широкий прокат в США лента выйдет 9 декабря.

Такого ажиотажа в Америке не вызывала еще ни одна российская картина, сообщил президент компании Maestro Artist Мария Шкловер. Причем попасть на премьеру стремятся не только русскоязычные граждане Соединенных штатов, но и коренное население. Для них картину покажут с титрами на английском.

В первый день проката в России "Матильда" собрала около 39 миллионов рублей. А всего, по словам Алексея Учителя, сборы "Матильды" в России составили около полумиллиарда рублей.