Во время задержания наркоторговца произошла перестрелка

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию предполагаемого наркоторговца. Мужчина попытался скрыться, и сотрудники службы безопасности были вынуждены применить травматическое оружие.

В итоге подозреваемый был задержан, у него в машине было обнаружено 10 килограммов гашиша, передает РИА Новости.

По информации следствия, задержанный является гражданином России и активным членом наркогруппировки, действующей на территории московского региона. Позже были задержаны двое распространителей наркотика.

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