В столице задержана банда серийных грабителей

27 августа 2012, 11:49
Оперативники МУРа при поддержке бойцов спецназа задержали членов преступной группы, занимавшейся кражами и грабежами на востоке столицы. По данным московской полиции, задержание произошло 17 августа, однако сообщается о нем только сегодня.
Преступная группа попала в поле зрения сыщиков в начале лета. Как установили полицейские, злоумышленники действовали по отработанной схеме в основном на территории Восточного административного округа Москвы и сопредельных округах. В ночное время они наблюдали за припаркованными грузовиками, после чего вскрывали кузов и забирали товар. Если в кабине находился водитель, то ему угрожали пистолетом.
В числе похищенного были самые разные товары – от сумок и обуви до бытовой техники. Все это отвозилось на московский рынок "Садовод", где хранилось в одном из контейнеров. Впоследствии преступники реализовывали товар там же или на Мытищинском и Абрамцевском рынках.
Злоумышленников задержали 17 августа около трех часов ночи. В этот момент они взломали кузов автомашины Peugeot Boxer, припаркованной на улице Лечебная, и начали перегружать коробки с бытовыми кондиционерами в свой ВАЗ-2107. Сумма ущерба составила около 470 тысяч рублей.
Грабителями оказались трое приезжих из Азербайджана в возрасте 25-30 лет и ранее судимый гражданин Таджикистана. У одного из них изъят огнестрельный револьвер с четырьмя патронами.
Задержанные могут быть причастны к другим нападениям, а также к уличным ночным грабежам и разбоям. В настоящее время сотрудники полиции заняты установлением всех преступных эпизодов деятельности группы.
На сайте ГУ МВД по Москве публикуются фотографии задержанных. Всех пострадавших от действий этих людей просят обращаться по тел. (495) 694-91-21, 694-88-57.
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