Неизвестные в Москве похитили сейф с миллионом рублей из машины

Сейф с миллионом рублей похищен из микроавтобуса, принадлежащего крупной курьерской компании, на востоке Москвы.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка полиции, около 15:00 25 июня на Большой Черкизовской улице трое неизвестных подошли к машине, один из них ударил водителя Ford Transit по лицу.

Затем злоумышленники забрали сейф, в котором находился миллион рублей, и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", ведется розыск преступников.

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