Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Электростали

14 декабря 2012, 14:26
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве местной жительницы и двух ее малолетних детей. Задержанным оказался супруг пропавшей женщины.
Сотрудники правоохранительных органов подозревают супруга в убийстве жены и детей. Основанием для этого послужили показания подруги семьи, которая заявила следствию, что глава семьи признался в убийстве жены и детей в частном разговоре.
22-летняя жительница Электростали Мария Мирошкина и двое ее малолетних детей - трехлетняя девочка и восьмимесячный мальчик - пропали 7 декабря. Следствию удалось установить, что пропавшая женщина села с детьми в хэтчбек у здания автовокзала и попросили водителя подвезти ее до дома. После этого ни женщину, ни детей никто не видел.
Следствие просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, обратиться в следственные органы. Правоохранители подозревают, что женщина и дети были убиты.
По факту исчезновения женщины и ее детей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Отметим, что в полицию с заявлением об исчезновении женщины и двух малолетних детей обратился именно супруг Мирошкиной.
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