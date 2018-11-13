13 ноября 2018, 18:52Происшествия
В центре Москвы угнали автомобиль такси с двумя несовершеннолетними
В районе Хамовники неизвестные напали на таксиста и угнали его автомобиль, в котором находятся двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что разбойное нападение на таксиста произошло в Кропоткинском переулке. Полиция проверяет информацию о происшествии.
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