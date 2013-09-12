Подмосковный полицейский до смерти избил человека

В Подольске задержан капитан полиции, которого подозревают в нанесении смертельных побоев местному жителю.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области, рано утром в четверг полицейский, состоящий в должности помощника начальника штаба 2 полка ДПС "Южный" ГИБДД ГУ МВД России по Московской области вместе с 27-летним жителем Подольска, ворвались в квартиру соседей, где избили трех человек. Одному из жильцов квартиры, 29-летнему уроженцу Саратовской области, удалось выбежать на лестничную площадку, однако его догнали и продолжили избивать. Впоследствии мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы. Оба нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения, причиной их действий стала бытовая ссора.

Подозреваемые были задержаны непосредственно на месте происшествия, против них возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Незаконное проникновение в жилище".