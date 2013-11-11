За хранение "спайсов" в ЗелАО возбуждено дело против 17-летней девушки

В Зеленограде против 17-летней девушки возбуждено уголовное дело за хранение курительных смесей, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"9 ноября в ходе проверки оперативной информации сотрудники вневедомственной охраны по Зеленоградскому АО в подъезде жилого дома, расположенного в 9 микрорайоне, задержали троих 17-летних жителей Зеленограда, у которых в ходе личного досмотра была обнаружена курительная смесь - "спайс", - говорится в сообщении.

Эксперты признали изъятый материал наркотическим средством.

Девушка отпущена под подписку о невыезде. В отношении других несовершеннолетних решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Отметим, в России курительные смеси известны под названиями "курительные миксы", "арома миксы" и "спайсы". Активным веществом в них являются синтетические каннабиноиды. Их действие может быть намного сильнее марихуаны.

Оборот синтетических каннабиноидов, входящих в состав курительных смесей, запрещен в большинстве стран мира, в том числе в России.