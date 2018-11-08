В прокуратуре узнали о незаконных привилегиях в колонии для Цеповяза

08 ноября 2018, 11:53
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Осужденный на 20 лет по делу банды "Цапки" Вячеслав Цеповяз в колонии систематически переписывался с сыном, отправляя ему сообщения с разных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
"Установлены факты переписки осужденного со своим сыном", − говорится в заявлении ведомства. В прокуратуре также выяснили, что осужденный договорился с руководством колонии и незаконно получил доступ к служебным помещениям, а также "пользовался стационарной телефонной связью".
Ранее СМИ опубликовали снимки Цеповяза с мобильным телефоном за столом, на котором видны крабы, шашлык и красная икра. Уточнялось,что фотографии были сделаны в 2015 году.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному главку ведомства провести проверку по факту возможных нарушений внутреннего распорядка в колонии.
В рамках проверки условий содержания Цеповяза его супругу вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний. Также стало известно, что самого заключенного поместили в штрафной изолятор.
Вячеслав Цеповяз был участником банды Сергея Цапка, которая совершила 19 убийств. В 2013 году он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.
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