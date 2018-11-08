Супругу Цеповяза вызвали для дачи показаний

08 ноября 2018, 11:14
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Супругу находящегося в колонии участника банды "Цапки" Вячеслава Цеповяза вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний в рамках проверки условий содержания ее мужа. Об этом RT сообщил адвокат женщины Эдуард Чургулия.
По его словам, опросить его клиентку собираются на следующей неделе по поручению Амурской областной прокуратуры. Он уточнил, что его доверительница готова предоставить все данные, имеющиеся у нее, включая номера платежных карт, на которые переводились деньги.
Ранее в СМИ появились фотографии Цеповяза с мобильным телефоном и неожиданным для колонии меню на столе: крабами, шашлыком и красной икрой. Впоследствии стало известно, что снимки были сделаны в 2015 году.
Следственный комитет начал проверку информации о возможных нарушениях правил внутреннего распорядка в колонии. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу об убийствах в станице Кущевской. По данным следствия, в период с 1998 по 2010 год банда Сергея Цапка, одним из участников которой был Цеповяз, совершила 19 убийств. Среди ее жертв были дети.
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